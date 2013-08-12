Найдено тело второй жертвы взрыва дома в Луганске

Под завалами дома на месте взрыва в Луганске найдено тело 73-летней женщины.

Как сообщается на сайте ГСЧС, согласно обновленной информации, под завалами дома, найдено и изъято тело 73-летней женщины", - говорится в сообщении.

Ранее говорилось об одном погибшем.

Напомним, 11 августа в 12.27 в квартире на седьмом этаже многоэтажки произошел взрыв бытового газа, в результате чего погиб 1 человек. Шесть человек (из них двое детей) были спасены.

Из квартир подъезда в безопасное место выведено 60 человек. Причина взрыва устанавливается. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

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