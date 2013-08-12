Названы фамилии пострадавших и погибшего от взрыва дома в Луганске

Луганский городской голова Сергей Кравченко рассказал о состоянии пострадавших в результате взрыва дома. Также он назвал фамилии пострадавгших и погибшего в результате взрыва.



По словам Кравченко, в третьей луганской горбольнице в травматологии находятся две девочки: Ульяна и Анастасия Богушевы. Девочкам оказывается помощь. У одной из девочек – шок, у второй – переломы верхних конечностей. Ульяна – будущая первоклассница. В разрушенной квартире "пропали" все ее приготовленные к школе принадлежности. Городской совет соберет ребенка в школу, подчеркнул Кравченко, пишет Восточный вариант.

Кроме того, в 7-ой горбольнице находится еще одна пострадавшая - 82-летняя Надежда Доценко. У нее - черепно-мозговая травма. Ей также оказана вся необходимая помощь.

В областной больнице находится самая "тяжелая" пострадавшая - 12-летняя Валерия Меркулова. Туда же госпитализированы – 35-летняя Юлия Боркова и ее 16-летний сын Дмитрий. У них диагностировано отравление угарным газом.

Также стала известна фамилия погибшего мужчины – Махортов. Он проживал в квартире №324. Отметим, что квартира, в которой и произошел взрыв (№318) принадлежит семье Пархоменко. До этого в ней жили иностранные студенты.

Напомним, ранее сообщалось о найденой второй жертве взрыва в доме.

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