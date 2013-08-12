ЧП в Луганске: хозяин квартиры, где произошел взрыв, находился на даче

12 августа 2013, 12:48

В квартире найден пропановый баллон.

Хозяин квартиры в Луганске, где произошел взрыв, находился на даче, его уже допросили.

Об этом рассказал начальник горотдела милиции Олег Ковальчук, передает ОстроВ. 

Однако, по его словам, пока "никакие противоправные действия со стороны хозяина квартиры не доказаны".

Мэр города Сергей Кравченко также подтвредил, что хозяин 318 квартиры был на даче.

"В квартире №318, где произошел взрыв, прописан Анатолий Пархоменко. Во время трагедии он был на даче в Новоайдаре", - рассказал городской голова.

По его словам, за ним сразу выехали представители правоохранительных органов и доставили в милицию.

Он также отметил, что многие жильцы дома заявляют - в квартире велись ремонтные работы и там никто не жил.

"Жильцы рассказывают, что стройматериалы вывозились КАМАЗами. Милиция будет проверять эту информацию. Безусловно все глобальные ремонтные работы должны согласовываться. Это проблема всей страны", - сказал он.

Ранее взорвавшаяся квартира сдавалась иностранным студентам, добавил Кравченко.

Также стало известно, что в квартире обнаружили пропановый баллон.

Председатель правления "Луганскгаза" Сергей Кузьменко заявил, что в квартире обнаружили пропановый баллон.

По его словам, они по этому дому нашли документы, датированные 1977 годом. Дом был газифицирован в качестве эксперимента.

При этом, Кузьменко не согласен с версией о взрыве газа: "Характер разрушений не тот".

"Мы не согласны с версией, что это был взрыв природного газа. Когда взрывается газ, он горит, а горения не было. Зато в этой квартире найден пропановый баллон, и у нас есть соответствующие снимки. Как туда он попал и велись ли там ремонтные работы – неизвестно", - сказал он.

Напомним, что 11 августа в Луганске произошел взрыв газа в высотном жилом доме. Два человека погибли, 10 находятся в больнице. В результате трагедии полностью разрушено 9 квартир.

Все о взрыве многоэтажки в Луганске читайте здесь

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