Опубликовано видео первых секунд после взрыва дома в Луганске

На Youtube появилось видео первых секунд взрыва дома в Луганске. На видео видны столбы дыма.

Взрывной волной выбило окна, дорога усеяна разбившимся стеклом. Слышатся крыки свидетелей.

Напомним, 11 августа, в центре Луганска произошел взрыв в многоэтажном доме. По последним данным ГСЧС, число жертв катастрофы достигло двух человек, десять пострадавших, среди которых четверо детей.

Причина взрыва устанавливается. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Больше об аварии в Луганске читайте в спецтеме "Главреда".