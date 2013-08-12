Опубликовано видео первых секунд после взрыва дома в Луганске

На видео видны столбы дыма.
На Youtube появилось видео первых секунд взрыва дома в Луганске. На видео видны столбы дыма.
Взрывной волной выбило окна, дорога усеяна разбившимся стеклом. Слышатся крыки свидетелей.
Напомним, 11 августа, в центре Луганска произошел взрыв в многоэтажном доме. По последним данным ГСЧС, число жертв катастрофы достигло двух человек, десять пострадавших, среди которых четверо детей.
Причина взрыва устанавливается. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.