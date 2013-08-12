ДТП во Львове: пьяный водитель сбил двух детей, один погиб

Во Львове пьяный водитель "девятки" совершил наезд на тротуаре на двух малолетних детей. От полученных травм пятилетний мальчик умер в больнице.

Как сообщили в пресс-службе управления ГАИ в Львовской области, ДТП случилось 11 августа около 19.55 на улице Довженко.

В сообщении указывается, 32-летний водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не избрал безопасной скорости движения, выехал на тротуар, где совершил наезд на шестилетнюю девочку и ее пятилетнего брата, которые катались на велосипедах. После этого автомобиль врезался в дерево.

Дети были доставлены в больницу. Медики диагностировали у девочки множественные ушибы, а у мальчика – тяжелую политравму. Поздно вечером мальчик умер в реанимационном отделении больницы.

Проводится расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины этого данного происшествия.

Напомним, в Луганске на пешеходном переходе пьяный водитель, якобы работник прокуратуры, на джипе Тoyota Land Cruiser сбил девочку 12-ти лет.