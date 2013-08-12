На Луганщине поезд протаранил легковушку, погиб водитель

В воскресенье, 11 августа, в Луганской области произошло ДТП, в котром погиб один человек.

Авария произошла 14:15 на железнодорожном переезде 1041 километр перегона им. Крючкова - Ломоватка Луганской дирекции железнодорожных перевозок Донецкой железной дорога.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба Донецкой железной дороги.

Как оказалось, на переезде водитель Volkswagen Caddi не остановился на запрещающий знак светофора и попытался проскочить перед приближающимся грузовым поездом. В результате локомотив протаранил машину.

В результате ДТП водитель автомобиля был смертельно травмирован, автомобиль поврежден до степени непригодности.

По совместному с ГАИ акту, вины Донецкой железной дороги в ДТП нет, ведь авария произошла по непосредственной вине водителя Volkswagen.

Из-за аварии на 1 час был задержан поезд № 126 сообщением Луганск - Киев. Задержки других поездов не было.

Ранее "Главред" сообщал, что в конце июля в Черновцах поезд протаранил автомобиль, когда тот выехал на железнодорожный переезд. В результате аварии погиб один человек.

фото: railway.dn.ua, v-variant.lg.ua