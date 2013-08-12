Резня на Николаевщине: люди боятся, что орудует маньяк

Трагедия в селе Полигон на Николаевщине, где произошла резня, напугала местных жителей. Они опасаются, что в их населенном пункте орудует маньяк и боятся за свои жизни.

Об этом сообщает "Взгляд".

Односельчане рассказали, что семья убитых Симаковых пользовалась в поселке уважением. Не пили, не курили, честно работали, односельчанам редко когда отказывали, потому что были людьми набожными.

"Александр десять лет работал у нас водителем, – рассказал пастор Церкви христиан Нового Завета Олег Щербаков. – Его супруга Светлана трудилась в собесе, а по совместительству при церкви работала с детьми. С ними жила сестра Светланы Елена. Все они были нашими прихожанами. О них могу сказать одно: очень тихие, набожные, неконфликтные".

Год назад к ним перебралась 27-летняя дочь Светланы и Александра. Муж ее уехал на заработки за границу, и молодая женщина решила с 8-летним сыном пожить у родителей.

Трагедия в семье Симаковых случилась в ночь с пятницы на субботу. Кто-то ночью влез в дом и исполосовал ножом всю семью.

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, после обеда к Симаковым в гости пришла родственница из соседнего села. Она открыла дверь своим ключом и увидела ужасную картину – в лужах крови лежали все пятеро. Двое членов семьи были ранены, трое – мертвы.

Выжил маленький Стас и родная сестра его бабушки – Елена. Мальчик сейчас находится в детской областной больнице. Как сообщили в администрации, его жизни ничто не угрожает, хотя малыш и потерял много крови. А вот Елена в тяжелом состоянии в реанимации.

В самом Полигоне люди напуганы до ужаса.

"Ведь завтра душегуб может прийти в любой дом и вырезать всех, – говорят местные. – Разве его замки остановят? Даже не знаем, что делать".

Полигонцы уверяют: не зря из Киева прислали специалистов помочь с расследованием. Милиционеры поняли, с кем имеют дело, и постараются всеми силами поймать убийцу или убийц, чтобы не допустить повторения – не то люди снова устроят им Врадиевку.

Ранее "Главред" сообщал, что в Киеве на Оболони произошло ритуальное убийство. Мужчина сошел с ума – убил жену и свою сестру, а потом снял с них скальпы и выдавил погибшим глаза.

Фото: novosti-n.mk.ua