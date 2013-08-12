В Сумской области толпа готова линчевать бизнесмена, сбившего насмерть мотоциклиста

В пятницу, 9 августа, в Глухове Сумской области произошло ДТП – пьяный на джипе "Тойота" сбил семейную пару, которая ехала на мотоцикле. 25-летний водитель мотоцикла получил разрыв брюшной полости и в понедельник, 12 августа скончался в больнице.

Его 23-летняя жена девушка остается в больнице, по словам мадиков, ее жизни ничего не угрожает. У пары есть маленький ребенок, сообщает ТСН.

Водителем джипа оказался 39-летний местный бизнесмен. С места происшествия он пытался убежать, но его остановила разбушевавшаяся толпа очевидцев.

Когда прибыли правоохранители, люди были на грани самосуда - забросали его авто бутылками и камнями, били стекла. Поэтому им пришлось изолировать виновника ДТП в его же автомобиле.

В милиции подтвердили информацию о том, что несколько лет назад этот самый бизнесмен уже был участником подобной аварии, где тоже погиб человек.

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"Водитель вел себя очень неадекватно, было видно, что он находится в состоянии явного алкогольного опьянения. Он пытался выхватить ключи от замка зажигания, завести машину и уехать", - отметила руководитель пресс-службы МВД Сумской области Эльвира Биганова и добавила, что сотруднику милиции пришлось применить силу, чтобы не дать ему уехать.

Тем временем в Глухове, как сообщили очевидцы, собирается большой митинг местных жителей, возмущенных действиями бизнесмена. Сейчас собралось около 400 человек, и они продолжают прибывать. К митингующим вышли представители местной власти.

Во вторник, 13 августа, должно состояться заседание суда, на котором будет принято решение об избрании ему меры пресечения на время следствия.

Ранее "Главред" сообщал, что в Луганске пьяный прокурор на пешеходном переходе на джипе Тoyota Land Cruiser сбил девочку. Тест на алкоголь показал у виновника ДТП 2.74 промилле. В течение часа на месте происшествия собралось около 500 человек, которые попытались устроить самосуд над виновником аварии.

Фото: tsn.ua, видео: Телерадиокомпания Глухов