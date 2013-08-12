В ГАИ рассказали подробности аварии на Харьковщине, где погибли три парня

Стали известны подробности ДТП на Харьковщине, где погибли три молодых парня. Как оказалось, компания велосипедистов возвращалась на микроавтобусе с отдыха в Крыму.

В ГАИ рассказали, ребята ехали всю ночь и уже на рассвете, возле поселка Ульяновка, водитель машины не справился с управлением и на полной скорости врезался в грузовик, ехавший впереди, сообщает ТСН.

Скорее всего, говорят автоинспекторы, водитель устал и уснул за рулем. Трое пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Еще пятерых с переломами бедер и многочисленными порезами забрала "скорая".

Один человек в коме. За его жизнь сейчас борются врачи.

Ранее "Главред" сообщал, что 47-летний водитель микроавтобуса Renault Trafic не справился с управлением. В результате ДТП пассажиры (молодые парни 1996, 1991 и 1993 года рождения) погибли на месте ДТП. Водитель микроавтобуса и четверо его пассажиров с телесными повреждениями доставлены в Красноградскую районную больницу.

Фото: gai.kharkov.ua, Видео: tsn.ua