Четверо россиян попали в крупное ДТП на Донбассе

В Донецкой области в результате столкновения трех автомобилей пострадали четверо россиян

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, ДТП произошло вечером 12 августа вблизи города Ясиноватая, на автодороге Киев-Луганск-Изварино.

"В результате столкновения трех автомобилей (грузовика и двух легковых автомобилей) пострадали четыре человека (граждане России), которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в областную больницу Донецка", — говорится в сообщении.

О причинах ДТП не сообщается.

Напомним, 11 августа, утром в Харьковской области произошло ДТП, жертвами которого стали 3 человека, еще 5 получили травмы.