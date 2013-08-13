Украинец, арестованый во Франции за ДТП, признан психически больным

Украинец, который признался, что дернул за руль пассажирского автобуса и, вероятно, послужил причиной ДТП во Франции, может избежать уголовной ответственности.

По данным экспертизы, пассажир, дернувший руль, страдает от приступов параноидального бреда и не может нести уголовную ответственность за свои поступки, пишет РИА Новости.

Медэксперт, осматривавший его, сделал вывод, что ввиду "психических расстройств, которыми страдает мужчина", его ответственность, предусмотренная статьей уголовного кодекса Франции, "может быть отменена".

Напомним, в ночь на 11 августа на юге Франции туристический автобус, следовавший из Марселя в испанскую Мурсию, вылетел с шоссе и рухнул с обрыва высотой в несколько метров.

В результате ДТП погибли два пассажира — граждане Франции и Испании 54 и 55 лет, тридцать человек пострадали. Среди пассажиров автобуса были граждане России, Украины, Испании и Франции. Три гражданина России были госпитализированы в Перпиньяне и Нарбонне.



Позже 30-летний гражданин Украины признался, что резко дернул руль автобуса из-за ссоры с водителем-испанцем. Он, по невыясненным пока причинам, хотел заставить водителя остановить транспортное средство.