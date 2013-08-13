Массовое отравление на пляже Севастополя: в больнице почти 400 человек

В Севастополе после отдыха на пляже "Омега" в больницах города с симптомами отравления оказались 386 человек, среди которых 80 детей.

Об этом заявил на брифинге председатель городской госадминистрации Владимир Яцуба, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я сделал замечание санстанции за то, что во всех больницах находятся по различным степеням отравления больше 80 детей, 380 человек всего, имеющих симптомы отравления. К сожалению, большая часть людей поступила с пляжа "Омега", где уровень воды низкий, а количество людей огромное, из-за этого возникают проблемы", - сказал градоначальник

"Конкретно не устроило то, что нужно отталкиваться не от эфемерных цифр (проверили аптеки, проверили магазины), а нужно брать конкретные случаи отравления, проблемы, которые есть в Управлении здравоохранения. И разбираться конкретно по фактам. Есть 10 человек отравившихся в каком-то ресторане – надо разобраться с этим рестораном. Или есть 20 человек, которые получили какие-то негативные тенденции на пляже каком-то. Надо конкретно заниматься, а не строить планы, что они много проверили, ну как обычно. – А вода в норме? – Да, вода в норме, вот анализы, закрылись и все, а 386 человек – это много или мало?", - сказал Яцуба.

Напомним, в начале августа на частной базе отдыха в Херсонской области отравились 24 отдыхающих.