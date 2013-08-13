В Одессе водитель избил девушку и засунул в багажник

В понедельник, 12 августа, в Одессе гаишники задержали водителя, у которого в багажнике оказалась избитая девушка.

Об этом со ссылкой областную ГАИ сообщает УНИАН.

В Малиновском районе города, на перекрестке улиц 25-й Чапаевской Дивизии и Гайдара, сотрудники ГАИ заметили автомобиль Chevrolet Aveo, характер езды которого вызвал подозрение, и правоохранители попытались его остановить. Однако водитель иномарки на свисток и требование жезлом не отреагировал, а только увеличил скорость.

Инспекторы начали преследование на патрульном автомобиле, водитель продолжал двигаться на большой скорости, создавая аварийные ситуации. Нарушителя задержали в районе промтоварного рынка на 7 км Овидиопольской дороги.

Как рассказали в ГАИ, из багажника машины доносились женские крики, а 23-летний водитель вел себя неадекватно, потому на него надели наручники. В багажнике гаишники обнаружили девушку, пояснившую, что задержанный избил ее, после чего втолкнул в багажник.

Ранее "Главред" сообщал, что 30 июня в Енакиево на обочине дороги местные жители обнаружили сгоревший 200-й Mercedes с трупом в багажнике.