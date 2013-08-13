Из-за найденной под Феодосией торпеды с пляжа эвакуировали сотни людей

Во вторник, 13 августа, около 16.00 в феодосийском посёлке Орджоникидзе, в районе Детского пляжа, в нескольких метрах от берега обнаружена торпеда времён Великой Отечественной Войны.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Центр журналистских расследований.

По словам очевидцев, с пляжа эвакуировали несколько сотен человек. На месте происшествия работали сотрудники Феодосийского управления ГС ЧС, правоохранители и спасательно-патрульная служба.

По словам спасателей, операция по обезвреживанию торпеды заняла около трёх часов.

Ранее "Главред" сообщал, что 16 июля в Севастополе закрыли все пляжи в связи с работами по обезвреживанию немецкой 500-килограммовой авиабомбы.

Фото: comments.ua