В Полтаве на улице застрелили мужчину

Во вторник, 13 августа, в Полтаве на улице нашли застреленного мужчину.

Об этом со ссылкой на пресс-службу облуправления милиции сообщает УНИАН.

По их данным, 13 августа вечером в Октябрьский райотдел милиции Полтавы поступило сообщение о том, что по улице Образовательной во дворе обнаружено тело неизвестного мужчины с огнестрельным ранением в области спины.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа милиции, эксперты и кинологическая служба. Проводится проверка, личность мужчины устанавливается.

В тот же день было открыто уголовное производство по части 1 статье 115 УК Украины (умышленное убийство). По этой статье убийце грозит от 7 до 15 лет.

Ранее "Главред" сообщал, что 19 июля в Полтаве предприниматель застрелил жену и покончил жизнь самоубийством.