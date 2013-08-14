Подробности убийства в Полтаве: застрелен авторитет "Баллон"

Вчерашнее убийство мужчины в Полтаве стало обрастать подробностями. Как выяснилось, застрелили криминального авторитета по прозвищу "Баллон".

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает полтавское "Коло".

Издание сообщает, что застреленный 13 августа на улице Образовательной мужчина имел проблемы с законом и находился в розыске.

По словам знавших мужчину, он занимался вымогательством и в криминальных кругах Полтавы был известен под прозвищем "Баллон".

Издание также уточнило, что тело мужчины было обнаружено между детским садом и жилыми домами.

Ранее "Главред" сообщал, что в октябре 2012-го в Полтаве на рынке застрелили бизнесмена. 38-летний полтавчанин получил от неизвестного пулю в голову из травматического оружия и скончался.