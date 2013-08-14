В центре Днепропетровска пьяный лихач с друзьями избил ГАИшников

В центре Днепропетровска избили инспекторов ГАИ во время исполнения служебных обязанностей, пишет Сегодня.

Как рассказал начальник пресс-службы ГАИ Владимир Лебедев, "с пьяными водителями всегда возникают конфликтные ситуации, но не все предается огласке. Но это был резонансный случай, ведь водитель вел себя очень неадекватно".

Все началось с того, что инспектора ДПС заметили в центре города водителя на Dawoo Lanos, который вел себя неадекватно на дороге. ГАИшники попытались задержать нарушителя, но попытки были напрасны.

По словам представителей ГАИ, нарушитель оказывал сопротивление вместе с товарищами, которых был не один десяток человек. Когда друзья 26-летнего нетрезвого водителя Dawoo Lanos пришли на помощь, то они сорвали у инспекторов нагрудные знаки, раскачивали автомобиль, приспустили колеса. Инспекторам пришлось вызвать подмогу.

Злоумышленника задержали в районе 3 часов ночи 12 августа. Ему грозит наказание по нескольким статьям: управление автомобилем в нетрезвом виде и без номерных знаков, а также невыполнение законных требований сотрудников милиции во время выполнения ими служебных обязанностей. Водитель может сесть в тюрьму на 5 лет.

Напмоним, в июне водитель BMW X5, которого пытались остановить за нарушение правил дорожного движения, избил инспектора ГАИ.