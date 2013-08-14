ДТП на Херсонщине: автобус протаранил "Жигули", двое погибших, 8 раненых

В среду, 14 августа, утром в Херсонской области произошло ДТП, жертвами которого стали два человека, еще 8 - пострадали

Об этом со ссылкой на пресс-службу УГАИ в Херсонской области сообщает УНИАН.

Авария случилась в 7:35 на 19 км автодороги Херсон - Джанкой - Феодосия – Керчь, когда пассажирский автобус столкнулся с "Жигулями".

Установлено, что 55-летний водитель автобуса БАЗ, двигаясь со стороны Херсона в направлении Геническа, выполняя обгон, выехал на встречную полосу врезался в ВАЗ-2102, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП пассажирки "Жигулей", две женщины 48 и 27 лет, погибли на месте происшествия. 26-летний водитель и четверо пассажиров ВАЗ-2102 (мужчины в возрасте от 32 до 42 лет) получили телесные повреждения.

В автобусе были травмированы 3 пассажира: 53-летняя женщина, 14-летняя и 17-летняя девушки, всего в автобусе БАЗ, который двигался по маршруту Херсон – Счастливцево, в момент аварии было 26 пассажиров.

Ранее "Главред" сообщал, что на днях произошло ДТП под Киевом: маршрутка протаранила мотоцикл, погибли два человека. Еще 8 человек получили ранения различной тяжести.

Фото: khersonline.net