В Харькове 75-летний преподаватель вуза выпал из окна

На теле погибшего не было признаков насильственной смерти
В среду, 14 августа, в Дзержинском районе Харькове было обнаружено тело мужчины, который выпал из окна одного из вузов города.
Как сообщает пресс-служба УМВД в Харьковской области, во время расследования была установлена личность погибшего. Им оказался 75-летний харьковчанин, преподававший в вузе.
По данным местных изданий, трагедия произошла в Харьковском национальном университете радиоэлектроники, более известном как Харьковский институт радиоэлектроники (ХИРЕ).
Сейчас тело погибшего, на котром нет видимых признаков насильственной смерти, направлено в морг. Информацию внесены в журнал единого учета об уголовном правонарушении и другие события. По данному факту ведется проверка.
Ранее "Главред" сообщал, в январе 2013-го в Одессе выбросился из окна 80-летний профессор, экс-заведующий кафедрой русского языка филологического факультета Дмитрий Ищенко. Он оставил предсмертную записку о том, что не смог пережить позора.
Фото: sq.com.ua