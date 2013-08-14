В Харькове 75-летний преподаватель вуза выпал из окна

В среду, 14 августа, в Дзержинском районе Харькове было обнаружено тело мужчины, который выпал из окна одного из вузов города.

Как сообщает пресс-служба УМВД в Харьковской области, во время расследования была установлена личность погибшего. Им оказался 75-летний харьковчанин, преподававший в вузе.

По данным местных изданий, трагедия произошла в Харьковском национальном университете радиоэлектроники, более известном как Харьковский институт радиоэлектроники (ХИРЕ).

Сейчас тело погибшего, на котром нет видимых признаков насильственной смерти, направлено в морг. Информацию внесены в журнал единого учета об уголовном правонарушении и другие события. По данному факту ведется проверка.

Ранее "Главред" сообщал, в январе 2013-го в Одессе выбросился из окна 80-летний профессор, экс-заведующий кафедрой русского языка филологического факультета Дмитрий Ищенко. Он оставил предсмертную записку о том, что не смог пережить позора.

Фото: sq.com.ua