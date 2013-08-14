Подробности гибели профессора в Харькове: самоубийца оставил две записки

Гибель 75-летнего профессора Харьковского национального университета радиоэлектроники стала обрастать подробностями. Как оказалось, мужчина выбросился из окна 6-го этажа вуза, сообщает "Сегодня".

Как рассказали в облУВД, преподаватель оставил две предсмертные записки, одну из которых адресовал взрослому сыну.

"Он преподавал на кафедре основ радиотехники, никаких конфликтных ситуаций у него не было ни с коллегами, ни со студентами. Но в марте у него скончалась супруга, очевидно, под воздействием этого фактора, он и решил таким образом покончить с собой", - рассказал собеседник-коллега погибшего.

Напомним, что правоохранители не обнаружили на теле преподавателя следов насильственной смерти, поэтому рассматривается версия суицида.

Имя погибшего в университете пока не оглашают.

Ранее "Главред" сообщал, в январе 2013-го в Одессе выбросился из окна 80-летний профессор, экс-заведующий кафедрой русского языка филологического факультета Дмитрий Ищенко. Он оставил предсмертную записку о том, что не смог пережить позора.

Фото: segodnya.ua