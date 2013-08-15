Под Одессой 5 часов горел 23-тонный бензовоз, опубликованы фото

В среду, 14 августа, вечером в Овидиопольском районе Одесской области вспыхнул 23-тонный бензовоз, который пылал 5 часов.

ЧП случилось в 20:30 на автодороге Одесса - Белгород-Днестровский возле села Прилиманское, когда произошло возгорание прицепной автоцистерны автомобиля "Рено".

В 1 ч. 30 мин. 15 августа пожарно-спасательными подразделениями Главного управления ГСЧС в Одесской области пожар ликвидирован.

Причина пожара устанавливается. На месте события работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Одесской области.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Ранее "Главред" сообщал, что в ночь на четверг, 15 августа, в Киеве вспыхнул рынок возле метро "Героев Днепра" (фото, видео), сгорело около 300 метро торговых площадей.

Фото: mvs.gov.ua