В Днепропетровске пьяный лихач сбил людей на остановке, погиб мужчина

В среду, 14 августа, в Днепропетровске Mitsubishi Lancer сбил двух людей, стоявших на остановке общественного транспорта, один из них погиб.

Авария случилась в 20.30 на проспекте Петровского, сообщает УНИАН.

45-летний мужчина погиб на месте, а 46-летний мужчина был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Как рассказали в областном ГАИ, 32-летний водитель иномарки скрылся с места ДТП. Заехав во двор жилого дома поблизости, он бросил собственный автомобиль и пытался скрыться, но был задержан сотрудником ППС, который в тот момент не нес службу, а проходил мимо. Правоохранитель задержал водителя и вызвал патруль ГАИ.

"Задержанный водитель иномарки был с явными признаками алкогольного опьянения, - сообщили в ГАИ.

Ранее "Главред" сообщал, что в Днепропетровске произошло ДТП, в котором погибли 5 человек. После столкновения легковушки BMW и джипа Nissan X-Trail, немецкое авто влетело в остановку, где сразу погибли 4 человека, еще один скончался в больнице.

Фото: 34.ua