Подробности аварии в Днепропетровске: людей подбросило на три метра

Очевидцы рассказали подробности аварии на трамвайной остановке в Днепропетровске, в результате которой погиб один человек, второй госпитализирован.

По словам продавщицы киоска, водитель легковушки Mitsubishi мчался на бешеной скорости, передает ТСН.

"Я услышала удар. Поворачиваю лицо, на огромной скорости пролетает какая-то светлая машина. И фонтаном, на три метра вверх летят люди", - говорит Наталья Куян.

Как утверждает женщина, водитель даже не собирался тормозить. И на такой же бешеной скорости поехал дальше.

Еще одна свидетельница продавщица цветов также видела, как произошла трагедия. Из-за большой скорости она даже не разглядела марку авто.

"Это мгновение длилось. С такой скоростью ужасной... И через эту машину летел человек. А за ним ехала фура. Она так тормозила, что искры полетели. Такой был грохот, мы подумали, что это взрыв", - говорит Людмила.

Она так же подтверждает, что водитель, сбив двух людей, даже не притормозил.

"Водитель машины не тормозил. Он с такой скоростью пролетел, передать не могу. Жутко было смотреть", - с ужасом вспоминает женщина.

Напомним, 14 августа вечером в Днепропетровске около 21.00 автомобиль сбил двух мужчин, которые стояли на островке на трамвайной остановке.

Один мужчина скончался на месте, второй - в крайне тяжелом состоянии в больнице им. Мечникова. За рулем был 32-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он пока задержан на трое суток.

фото: 056.ua;видео: ТСН.