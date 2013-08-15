В Крыму поезд насмерть сбил депутата-регионала

В Крыму найден мертвым депутат Горловского горсовета от Партии регионов Дмитрий Головченко, работавший в последние годы в Службе автомобильных дорог.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, отгибели депутата сообщили его родные.

Как пишет издание Gorlovka.ua, Головченко был найден в Крыму возле железнодорожных рельсов.

В Службе автомобильных дорог Крыма сообщили, что, по предварительной информации, депутата сбил поезд. ЧП произошло в направлении "Джанкой - Симферополь" возле пгт Гвардейское. Сообщение в службу спасения поступило в 21.20. Смерть наступила до прибытия скорой помощи.

По предварительным данным, рассматриваются несколько версий: самоубийство, умышленное убийство и несчастный случай. По информации издания, Головченко работал в последние годы в Крыму в Службе автомобильных дорог.

1 июня 2012 года распоряжением Кабинета министров депутат горсовета Горловки, член городской фракции Партии регионов Головченко был назначен главным инженером Государственной службы автомобильных дорог Крыма.

До этого занимал должность заместителя начальника Государственной службы дорог Украины по финансово-экономическим вопросам и инвестициям в Донецкой и Николаевской областях, а в Горловке работал коммерческим директором "Укрфильтрсервиса".

Напомним, в июле, в Константиновском районе Донбасса неизвестные избили депутата райсовета от Партии регионов Александра Аксенова, который от полученных травм умер в больнице.