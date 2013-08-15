Гибель депутата-регионала в Крыму: он оставил предсмертную записку

Депутат-регионал Дмитрий Головченко, погибший под поездом в Крыму, мог покончить с собой, найдена его предсмертная записка, сообщает Сегодня.

В линейном отделе милиции на станции Симферополь изданию рассказали, что на месте гибели 34-летнего депутата Горловского горсовета Дмитрия Головченко была найдена предсмертная записка. В связи с этим правоохранители рассматривают версию самоубийства.

"Также на месте происшествия следователи нашли документы на имя советника министра инфраструктуры и транспорта и главного инженера "Крымавтодора"", - прокомментировали правоохранители.

По их словам, без документов личность потерпевшего было бы очень сложно определить, так как тело мужчины было сильно обезображено.

О произошедшем правоохранители сообщили в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере Крыма.