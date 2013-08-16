Виновнику ДТП в Днепропетровске грозят 8 лет тюрьмы

Смертельная авария в Днепропетровске, во время которой людей подбросило на три метра, продолжает обрастать подробностями. Как оказалось, виновнику ДТП грозит до 8 лет тюрьмы.

В милиции выяснили, что водителем иномарки оказался 32-летний руководитель коммерческого банка, и у правоохранителей есть безусловные доказательства, что за рулем был именно он, сообщает ТСН.

"Устанавливается, была ли у водителя техническая возможность предотвратить ДТП, были ли препятствия, или это была его неосторожность, или другие причины", - сообщил заместитель прокурора Днепропетровска Сергей Лисаченко.

Ранее "Главред" сообщал, что виновник ДТП был задержан случайно. Инспектор ГАИ Виталий Грищенко в нерабочее время увидел подозрительную машину и схватил водителя.

Тем не менее награда инспектору не светит. Сам он говорит, что ничего в своих действиях героического не видит: "Я обязан был отреагировать".

Экспертиза уже показала, что водитель был пьян в стельку. Мужчину задержали на трое суток. За совершение ДТП со смертельным исходом ему грозит до 8 лет лишения свободы.