В Запорожье вернулись "лихие 90-е": из автомата расстреляли машину бизнесмена

В четверг, 15 августа, поздним вечером в Запорожье было совершено покушение на известного местного бизнесмена Евгения Анисимова. Его машину расстреляли из автомата неподалеку от гостиницы "Шератон".

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Запорожское время".

Как сообщается, стрельба произошло около 23:00 на спуске по ул. Немировича-Данченко к Набережной, когда Анисимов ехал в собственном авто.

Неизвестные открыли автоматную стрельбу по машине, охрана бизнесмена сорвала покушение, однако нападавшим удалось скрыться с места происшествия.

Издание сообщает, что Анисимов известен как владелец ряда предприятий работающих в сфере добычи полезных ископаемых (компания "Малдер", ООО "Ремопостач" и другие) в Запорожской, Криворожской и Полтавской областях. В частности, месторождений марганцевой железной руды и газа. Так, например, к сфере его влияния относят разработку Великотокмакского месторождения марганцевых руд.

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Фото: zp.comments.ua