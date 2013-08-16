ДТП в Крыму: погибли двое иностранцев, еще 4 – пострадали

В четверг, 15 августа, поздно вечером в Крыму произошло ДТП, жертвами которого стали два иностранца, еще четыре человека пострадали.

Как сообщает ГосЧС в Круму, авария случилась на 258-м километре автодороги Херсон – Керчь, где столкнулись Renault Logan и Honda Civik.

В результате ДТП погиб водитель Renault Logan и его пассажирка, который были гражданами Молдовы. Еще две молдаван, ехавших в Renault, с различными травмами и ушибами попали в больницу.

В "Хонде" ехали россияне из Краснодарского края и Воронежской области, двое пассажиров тоже получили переломы и ушибы.

Все пострадавшие были госпитализированы в хирургическое отделение Советской центральной районной больницы.

Ранее "Главред" сообщал о ДТП в Крым, где разбилось авто с сбушниками и погибли два человека, оба были майорами спецслужбы