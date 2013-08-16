Подробности покушения на бизнесмена в Запорожье: стреляли профессионалы

Покушение на бизнесмена Евгения Анисимова стало обрастать подробностями. Как оказалось, нападение в центре Запорожья было делом рук профессионалов с военным опытом. Оружие использовалось тоже армейское.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание 061.ua.

Издание пишет, что во время обстрела двух черных джипов у ресторана "Рыбацкий стан", в салонах автомобилей никого не было. Но, вероятно, там должны были находиться телохранители бизнесмена.

"Со вчерашнего вечера вся милиция города стоит на ушах, правоохранители ищут нападавших и проверяют версии, кто мог выступить заказчиком стрельбы", - рассказал источник.

"По подчерку видно, что расстрел автомобилей - это всего лишь предупреждение и попытка запугать местного "смотрящего". Так же известно, что работали профессионалы, которые точно довели бы дело до конца. В частности, недалеко от места происшествия в посадке были найдены выброшенные автоматы АКС, с калибром 45,5 – это армейское оружие", - рассказал информатор.

Прокурор Запорожской области Александр Кирилюк уже взял под личный контроль обстрел "Мерседеса", в котором находился Анисимов, сообщили "Главреду" в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

Также сообщается, что на место происшествия немедленно выехали руководство прокуратуры и милиции области, следственно-оперативная группа, специалисты-эксперты. С места происшествия изъяты два автомата. Осмотрен автомобиль потерпевшего.

Ранее "Главред" сообщал об убийстве бизнесмена в Харькове. Ярослава Бисага убили из пистолета с глушителем.

Фото: golos.zp.ua