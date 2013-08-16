Нападение на бизнесмена в Запорожье: на месте обстрела найдены два "калаша"

Два автомата Калашникова были обнаружены на месте обстрела неизвестными кортежа запорожского бизнесмена Евгения Анисимова.

Об этом сообщают источники в правоохранительных органах, пишет Корреспондент.

По данным источников, именно этими автоматами был прострелен один из двух автомобилей автокортежа.

В связи с покушением в Запорожской области введен оперативный план милиции "Сирена".

Как сообщает пресс-служба Главного управления Управления МВД в Запорожской области, сообщение об обстреле автомобиля бизнесмена Анисимова в районе ресторана "Рыбацкий стан" поступило накануне поздно вечером. "Около 23:15 неизвестный обстрелял из автоматического оружия автомобиль, за рулем которого находился местный житель. Телесных повреждений последний не получил", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД в Запорожской области Александр Вовкодав.

Данные о происшествии внесены в Единый реестр досудебный расследований по признакам ч.3 ст.15, ч.2 ст.115 УК Украины.