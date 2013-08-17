Новые подробности покушения на бизнесмена в Запорожье: в машину попало 20 пуль

Запорожский бизнесмен Евгений Анисимов во время обстрела автомобиля находился за рулем Mercedes. Именно это и спасло ему жизнь, потому что основная "порция" автоматной очереди пришлась на пассажирское сидение. Криминалисты насчитали в его машине 21 пулевое отверстие.

Об этом рассказали источники в правоохранительных органах, пишет Запорожье. Комментарии.

По данным издания, эксперты-криминалисты насчитали в машине Евгения Анисимова 21 пулевое отверстие, несколько пуль попали и в автомобиль охраны.

При этом, одна из пуль, пробив лобовое стекло машины Анисимова, разорвала в клочья бумажную икону и застряла в мониторе навигатора.

"Это его пуля, она предназначалась Анисимову, но по велению судьбы застряла в мониторе, который располагался фактически на уровне груди", - говорят источники, уточнив при этом, что пуля калибра 7,62.

Сам же Евгений Анисимов подтвердил вышеизложенные факты.

"Это была не бронированная машина. За рулем находился я", - говорит бизнесмен, уточнив при этом, что автоматчики, действительно, попали по его машине более 20 раз.

При этом говорить о возможных заказчиках данного покушения и его причинах он категорически отказывается.

"Я не хочу думать о том, кто это сделал и кому это выгодно. Я благодарен Богу! Не тороплюсь делать выводы", - добавил бизнесмен.

"Стреляли трое: двое с одной стороны, и еще один – с другой. Видимо, они думали, что Анисимов находится на пассажирском сидении, потому что основной удар пришелся именно туда. Вполне возможно, что именно это и спасло ему жизнь", - говорит источник.

После того, как в ситуацию вмешалась охрана бизнесмена – автомобиль "Ленд Крузер" уехал с места происшествия. Стрелки бросили оружие и также скрылись.

После этого кортеж Анисимова на большой скорости выехал на Набережную и двинулся в сторону Правого берега.

Напомним, 15 августа поздним вечером был обстрелян автомобиль бизнесмена Евгения Анисимова.

На спуске перед рестораном "Рыбацкий стан" дорогу кортежу перегородил автомобиль Toyota Land Cruiser, потом начался обстрел. Машину бизнесмена обстреляли из армейских автоматов Калашникова, два были позже найдены.

фото: Запорожье. Комментарии