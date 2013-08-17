На Донбассе сгорел особняк цыганского барона: опубликованы фото и видео

В Горловке сгорел особняк цыганского барона. Пламя раскинулось на весь дом, полностью уничтожив кровлю помещения.

Двухэтажное здание, расположенное в поселке Победа, загорелось еще вечером 16 августа. В центре города стояла дымовая завеса, передает Gorlovka.ua.

Здание пытались потушить пожарные.

По данным издания, в последнее время хозяин в доме не проживал, за имуществом присматривали его люди. Что стало причиной возгорания, неизвестно.

Напомним, 6 августа в Горловке на заводе концерна "Стирол" во время планового капитального ремонта

произошел выброс аммиака.



По предварительным данным, произошла разгерметизация трубопровода жидкого аммиака.



Сейчас общее число пострадавших составляет 30 человек, шесть - погибли.

фото;видео: Gorlovka.ua.