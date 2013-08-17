На Донбассе сгорел особняк цыганского барона: опубликованы фото и видео

Что стало причиной возгорания, неизвестно.
Двухэтажное здание, расположенное в поселке Победа, загорелось еще вечером 16 августа. В центре города стояла дымовая завеса, передает Gorlovka.ua.
Здание пытались потушить пожарные.
По данным издания, в последнее время хозяин в доме не проживал, за имуществом присматривали его люди. Что стало причиной возгорания, неизвестно.
Напомним, 6 августа в Горловке на заводе концерна "Стирол" во время планового капитального ремонта
произошел выброс аммиака.
По предварительным данным, произошла разгерметизация трубопровода жидкого аммиака.
Сейчас общее число пострадавших составляет 30 человек, шесть - погибли.
фото;видео: Gorlovka.ua.