На Житомирщине агресивный водитель порезал ножом милиционера и скрылся

На Житомирщине в Попельнянском районе из-за конфликта на дороге водитель автомобиля Mercedes нанес проникающие ножевые ранения работнику милиции и его товарищу, которые были пассажирами другого авто.

Как сообщили в МВД Житомирской области, поздним вечером, около 23 часов, легковой автомобиль под управлением 27-летней жительницы Попельнянского района двигался по улице села. В салоне также находился ее муж - работник Попельнянского райотдела милиции и его товарищ. В это время автомобиль "Мерседес", который двигался в противоположном направлении, выехал на полосу встречного движения.

Во избежание аварии женщине пришлось резко затормозить. Другой автомобиль тоже остановился и из него вышел агрессивно настроенный водитель. Впоследствии, в ходе выяснения обстоятельств ситуации водитель внезапно набросился на оппонентов с ножом и нанес проникающие ранения обоим мужчинам и скрылся с места происшествия. Женщина вызвала "скорую" и сообщила в милицию.

По предварительным заключениям медиков пострадавшие получили тяжелые телесные повреждения с проникающими ранениями внутренних органов и внутренним кровотечением и в настоящее время находятся в реанимационном отделении районной больницы. Обоим проведено сложные хирургические вмешательства.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение". У пострадавших и женщины-водителя отобраны образцы крови на содержание алкоголя. В настоящее время продолжаются первоочередные меры, направленные на установление места нахождения водителя другого автомобиля.

Напомним, в июле на Черкасчине вор зарезал милиционера и наложил на себя руки.