В Ужгороде наглый водитель проехался по ноге ГАИшника: опубликованы видео

В Ужгороде 26-летний водитель Skoda Octavia, который уже 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, создал аварийную ситуацию на оживленном перекрестке.

Как сообщили в отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Закарпатской области, двигаясь по улице Мукачевской, он выехал не с той полосы и на скорости пересек железнодорожный переезд на улицу Гагарина, тем самым подрезал другого водителя, которому пришлось экстренно тормозить.

Все это произошло на глазах у инспекторов ГАИ, которые стояли при входе в горотдел на улице Гагарина. ГАИшники остановили обоих участников аварийной ситуации - одного как явного виновника, другого - в качестве свидетеля.

На просьбу предъявить удостоверение водителя, водитель "Skoda" показал инспекторам не свои права, а какой-то женщины, ссылаясь на то, что в Правилах дорожного движения не указано, что водитель должен предъявлять именно свои права, а, мол, просто права, все равно чьи.

После того, как работники ГАИ настаивали, чтобы водитель все-таки показал свое удостоверение водителя (согласно требованиям п.2.4 ПДД Украины), тот решил нажать на "газ" и, вероятно, скрыться с места событий. Вследствие чего наехал на ногу одному из инспекторов ГАИ.

Напомним, 17 августа на Житомирщине агресивный водитель порезал ножом милиционера.