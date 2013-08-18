В Одессе жестоко избили активисток FEMEN, опубликованы фото

После того как активистке FEMEN, спилившей крест над Майданом, подарили золотую бензопилу, стало известно об избиении активистов FEMEN - Анны Гуцол и Александры Шевченко - в Одессе.

Это произошло в субботу, 17 августа, около 21.00, сообщает пресс-служба организации, которая обвинила в нападении украинские спецслужбы.

Из-за инцидента феменки требуют от главы МВД Виталия Захарченко приставить к активисткам круглосуточную охрану, что позволит, по их мнению, схватить нападавших с поличным.

Кроме лидера FEMEN Гуцол и активистки Шевченко был избит консультант движения Виктор Святский, которых перехватила группа неизвестных на выходе из подъезда одного из домов.

Как сообщает пресс-служба FEMEN, нападение было совершено по отработанной схеме: сотрудники спецслужб вели предварительное наблюдение за активистами и выбрав удобный момент совершили нападение. "Жестоко избив активистов FEMEN, преступники удалились на автомобиле с водителем, который заранее ожидал своих коллег поодаль от места совершения преступления", - говорится в заявлении.

Все три челна FEMEN были госпитализированы каретой "скорой помощи" и доставлены в Шевченковский райотдел милиции Одессы для дачи пояснений по делу о нападении и избиении.

Ранее "Главред" сообщал, что в одном из киевских кафе вечером 27 июля была избита лидер FEMEN Анна Гуцол. Нападение произошло на глазах у посетителей и администрации кафе – мужчина несколько раз ударил Анну по лицу.

Фото: femen.org