Под Одессой автоматчики ограбили вьетнамцев и китайцев на 2,5 миллиона

В Одесской области произошло дерзкое ограбление: двое мужчин в камуфляже и с автоматом обчистили автобус, в котором ехали 15 вьетнамцев и три китайца. Добычей грабителей стали 300 тыс. долл. (около 2,5 млн грн).

Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД в Одесской области сообщает УНН.

"Водитель услышал хлопок под колесами. Было пробито колесо. Они остановились. Подошли двое в камуфляжной одежде с масками на лицах, у одного, якобы, был автомат", - сообщили в пресс-службе.

ЧП происшествие случилось на границе Одесской и Николаевской области, в 40 километрах от Одессы возле села Кошары. В автобусе, который двигался из Харькова в Одессу, было 15 граждан Вьетнама и 3 гражданина Китая. Нападающие пригрозили потерпевшим и отобрали чемодан, в котором находились деньги.

"Сейчас устанавливается сумма украденных средств. Сейчас тяжело установить. Сумма примерно 300 тысяч долларов, которую сосчитали", - сообщили в МВД.

По словам правоохранителей, деньги, которые были украдены, не принадлежали лицам, ехавшим в автобусе, а принадлежали харьковским торговцам, которые передавали их на рынок "7 километр".

Сейчас правоохранительные органы разыскивают лиц, совершивших преступление. По факту данного правонарушения открытое уголовное производство.

Ранее "Главред" сообщал, что в начале июля 2013-го в Одесской области произошло ДТП, жертвами которого стали два китайца и украинец.

Фото: dnews.donetsk.ua