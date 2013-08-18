Покушение в Донецке: бизнесмена припугнули самодельной бомбой

В субботу, 17 августа, вечером в Донецке прогремел взрыв. Неизвестные бросили во двор бизнесмена Анатолия Трунова самодельную бомбу, начиненную проволокой.

Об этом сообщает pauluskp.com.

Инцидент произошел около 23:00, в Киевском районе города на окраине поселка Октябрьский.

Издание сообщает, что, судя по всему, был использован порох, обрезки проволоки и баллончик из-под монтажной пены. Никто не пострадал.

На месте взрыва остались хлопья монтажной пены, а сотрудники милиции собрали пригоршню обрезков проволоки. Трунов подозревает, что взрыв могли организовать бывшие партнеры, которые ранее ему угрожали.

Соседи бизнесмена заявили, что никого не видели, однако слышали, что перед взрывом к дому Трунова подъезжала машина..

Ранее "Главред" сообщал, что в Запорожье было совершено покушение на бизнесмена Евгения Анисимова, чей джип изрешетили из автоматов.

Фото, видео: pauluskp.com