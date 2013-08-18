В Полтаве свидетели ДТП хотели линчевать виновника аварии

В воскресенье, 18 августа, в Полтаве свидетели ДТП едва не линчевали молодого парня, который, по их мнению, устроил аварию, сбил женщину, а потом пытался скрыться.

Об этом сообщает "Полтавщина".

По словам гаишников, автомобиль Honda в районе кафе "Вогник" на улице Октябрьской сбил женщину. После столкновения водитель попытался скрыться, но его догнали на подъезде к площади Зыгина.

19-летний водитель рассказал, что ехал со скоростью 30 км/ч, но все равно не успел среагировать на выскочившую на проезжую часть женщину. После этого, как он утверждает, он очень сильно испугался и попытался уехать.

Мать рассказала, что её сына вытащили из автомобиля четверо мужчин и начали его бить ногами. Кстати, последние никуда не девались и давали показания другому инспектору ГАИ, на месте непосредственного столкновения.

Пока правоохранители разбирались с обстоятельствами аварии, парень сидел на заднем сидении патрульной машины ГАИ, руки и ноги у него были ободраны, а над ним плакала приехавшая на место ДТП мать.

Пострадавшая женщина доставлена в городскую больницу Полтавы.

Ранее "Главред" сообщал, что 9 августа, в Глухове Сумской области произошло ДТП – пьяный на джипе "Тойота" сбил семейную пару, которая ехала на мотоцикле. 25-летний водитель мотоцикла скончался в больнице, его жена выжила.

Водителем джипа оказался 39-летний местный бизнесмен. С места происшествия он пытался убежать, но его остановила разбушевавшаяся толпа очевидцев. Когда прибыли правоохранители, люди были на грани самосуда - забросали его авто бутылками и камнями, били стекла.

Фото: poltava.pl.ua