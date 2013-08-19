На Львовщине в доме взорвался газ, тяжело пострадали два человека

В ночь на понедельник, 19 августа, во Львовской области произошел взрыв газа, в резульате которого два человека пострадали.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба ГосЧС.

ЧП случилось в 4:35 в с. Волчатычи Жидачевского района в частном жилом доме, где роизошел взрыв бытового газа без последующего горения.

В результате взрыва пострадали 2 человека, которые в тяжелом состоянии госпитализированы в центральную районную больницу, повреждена кровля на площади 30 кв. м, выбиты окна и двери.

Ранее "Главред" сообщал, что неделю назад в Луганске взорвался газ в жилом доме. Погибли два человека, еще 10 пострадали, в том числе четверо детей.