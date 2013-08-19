Взрыв на шахте Донбасса: есть пострадавшие

На Донбассе в Шахтерске на частном угольном предприятии "Россия" в помещении механических мастерских произошла вспышка топлива без последующего горения.

Как сообщили в ГСЧС Донецкой области, инцидент произошел 19 августа при проведении ремонтных работ двигателя.

Вследствие вспышки пострадали 3 мужчин, которые госпитализированы в Центральную городскую больницу с диагнозом "ожоги верхней половины туловища II-III ступеней" в тяжелом состоянии.

Напомним, 16 июня, в Луганской области поток воды смыл в 180-метровую шахту двоих "охотников за металлом".

При спуске по стволу (глубина около 180 м) заброшенной угольной шахты для поиска цветного и черного металлов, произошел внезапный выброс воды, в результате чего были увлечены 2 человека.