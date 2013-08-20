ДТП на Хмельнитчине: фура протаранила микроавтобус, погибли 9 человек

В ночь на вторник, 20 августа, в Хмельницкой области произошло ДТП, жертвами которого стали сразу 9 человек.

Авария случилась в 04:55 возле с. Порохня Волочиского района на 209 км автодороги Стрый – Тернополь – Знаменка, когда столкнулись грузовик МАЗ и микроавтобус Volkswagen.

В результате ДТП погибли 9 человек (пассажиры микроавтобуса) и 1 человек пострадал (водитель грузовика) который был госпитализирован в районную больницу.

Ранее "Главред" сообщал, что на днях Херсонской области произошло ДТП, где погибли два человека, еще 8 – пострадали. Как оказалось, автобус протаранил "Жигули".

Фото: скрин tvi.ua