На Полтавщине прорвало газовую скважину: на ликвидацию аварии бросили 270 человек

В понедельник, 19 августа, в Полтавской области случилось ЧП – произошла разгерметизациия газовой скважины с утечкой газоконденсата. На ликвидацию аварии пришлось бросить более 270 человек и 70 единиц техники

Авария случилась в 14:20 возле с. Глубокая Долина Гадячского района, когда при выполнении технологического процесса возникла разгерметизация газовой скважины с последующим утечкой газового конденсата под высоким давлением без последующего горения.

Еще утром 20 августа, в 6:00 продолжались работы по уменьшению давления путем заполнения скважины буровым раствором.

Чтобы ликвидировать аварию пришлось задействовать 46 ед. техники и 164 чел. личного состава, в точу числе от ГП "Полтавагаздобыча", ООО "Карпаты-ГАЗ", ГП "ЛИКВО" и ГосЧС -26 ед. техники и 105 чел. личного состава.

Ранее "Главред" сообщал, что 19 августа во Львовской области произошел взрыв газа, в результате которого два человека пострадали.

Фото: exo.in.ua