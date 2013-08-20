ДТП на Хмельнитчине: виновнику гибели 9 человек грозят 10 лет тюрьмы

После ДТП на Хмельнитчине, где фура протаранила микроавтобус и погибли 9 человек, сотрудники милиции выясняют причины аварии и открыли уголовное производство, по которому виновнику аварии грозит 10 лет тюрьмы.

Напомним, что авария случилась сегодня утром в Волочиском районе возле села Порохня.

По предварительным данным, 29-летний водитель самосвала-тягача МАЗ выехал на встречную полосу и врезался где столкнулся с микроавтобусом Volkswagen LT.

В результате столкновения водитель и 8 пассажиров микроавтобуса погибли на месте аварии. Личности двух мужчин и трех женщин еще устанавливаются. Водитель грузовика с травмами доставлен в больницу.

Сведения о ДТП внесены в ЕРДР и начато досудебное расследование по ч.3 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Ее санкции предусматривают лишение свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права управления транспортными средствами сроком до 3-х лет.

Ранее "Главред" сообщал, что виновнику резонансного ДТП в Ровно, где погибли 10 паломников, дали 3 года тюрьмы, потому что за него заступились выжившие пассажиры и родственники погибших.

Фото: скрин tvi.ua