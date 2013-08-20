Опубликованы фото ДТП на Хмельнитчине, где погибли 9 человек

МАЗ выехал на встречную и врезался в Volkswagen LT
Напомним, авария случилась сегодня утром в Волочиском районе возле села Порохня.
По предварительным данным, 29-летний водитель самосвала-тягача МАЗ выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Volkswagen LT.
В результате столкновения водитель и 8 пассажиров микроавтобуса погибли на месте аварии. Водитель грузовика с травмами доставлен в больницу.
Ранее "Главред" сообщал, что сотрудники милиции выясняют причины аварии и открыли уголовное производство, по которому виновнику аварии грозят 10 лет тюрьмы.
Фото: скрин tvi.ua, mvs.gov.ua