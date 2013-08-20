Опубликованы фото ДТП на Хмельнитчине, где погибли 9 человек

В Сети появились фото ДТП на Хмельнитчине, где столкнулись грузовик МАЗ и микровавтобус Volkswagen LT, вследствие чего погибли 9 человек, а еще один оказался на больничной койке.

Напомним, авария случилась сегодня утром в Волочиском районе возле села Порохня.

По предварительным данным, 29-летний водитель самосвала-тягача МАЗ выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Volkswagen LT.

В результате столкновения водитель и 8 пассажиров микроавтобуса погибли на месте аварии. Водитель грузовика с травмами доставлен в больницу.

Ранее "Главред" сообщал, что сотрудники милиции выясняют причины аварии и открыли уголовное производство, по которому виновнику аварии грозят 10 лет тюрьмы.

Фото: скрин tvi.ua, mvs.gov.ua