Опубликован список погибших в ДТП на Хмельнитчине

ДТП в Хмельницкой области, где погибли 9 человек, продолжает обрастать подробностями. Как оказалось, авария могла произойти по вине водителя МАЗа, который уснул за рулем.

Об этом сообщает тернопольский сайт 0352.com.ua.

Выяснилось, что в аварии погибли жители Тернополя, направлявшиеся на рынок в Хмельницком. В числе погибших оказались:

1.Сухинский Владимир Васильевич, 1970 г.р., (водитель микроавтобуса)

2. Кекиш Мария Ярославовна, 1954 г.р.

3. Альховицкая Галина Андреевна, 1956 г.р.

4. Александрова Ольга Сигизмундовна, 1958 г.р.

5. Демборинский Мирослава Ивановна, 1950 г.р.

6. Флек Евгения Романовна, 1950 г.р.

7. Хопта Раиса Ивановна, 1956 г.р.

8. Раб Оксана Богдановна, 1970 г.р.

9. Раб Игорь Андреевич, 1992 г.р.

5 тел погибших доставлены в морг Хмельницкой областной больницы, еще 4 тела доставлены в морг Волочисской райбольницы.

Ранее "Главред" сообщал, что сотрудники милиции выясняют причины аварии и открыли уголовное производство, по которому виновнику аварии грозят 10 лет тюрьмы.

Больше подробностей аварии, фото и видео смотрите здесь.

Фото: скрин tvi.ua