Опубликовано видео с места смертельного ДТП на Хмельнитчине

В Сети появилось видео с места ДТП в Хмельницкой области, где погибли 9 человек.

Напомним, авария произошла возле села Порохня Волочиского района, когда МАЗ с прицепом выскочил на встречную полосу и врезался в грузопассажирский микроавтобус Volkswagen LT, который вез из Тернополя 8 предпринимателей на рынок в Хмельницкий.

Как рассказал губернатор Хмельницкой области Василий Ядуха, в основном, погибшие – пожилые женщины.

"Также опознаны тела матери и сына, 1970 и 1992 годов рождения. Смерть наступила мгновенно. Пассажиры следовали на хмельницкий рынок", - заметил он.

По словам Ядухи, виновником ДТП является 29-летний водитель МАЗа, который работает в ООО "Волочиск-Агробизнес". Он возвращался из командировки и выехал на встречную полосу, по которой ехал микроавтобус.

Ранее "Главред" сообщал, что сотрудники милиции выясняют причины аварии и открыли уголовное производство, по которому виновнику аварии грозят 10 лет тюрьмы.

Больше подробностей аварии, фото и видео смотрите здесь.

Видео: tsn.ua