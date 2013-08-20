В Кривом Роге взорвалась станция скоростного трамвая: опубликованы фото

20 августа в Кривом Роге ночью на станции скоростного трамвая "Площадь Артема" прогремел взрыв.

По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что станция скоростного трамвая была засыпана осколками стекла. Кроме того, люди сообщают, что в ближайших домах вылетели стекла, передает 1kr.ua.

"Я сначала подумала, что где-то в квартире произошел взрыв бытового газа, но после взрыва все как-то утихло, не было слышно сирен "скорых", пожарных и т.д.", - рассказала одна из местных жительниц.

"Живу в 300 метрах от происшествия. Посыпалось стекло на самой станции, в десятках машин сработала сигнализация. Какие-то хулиганы, скорее всего, взорвали крупную петарду", - сообщил житель одного из домов.

В результате взрыва, по предварительным данным, никто не пострадал. Во время происшествия скоростной трамвай не работал.

В то же время начальник и охрана станции всячески препятствовали съемке объекта, ничего не сообщив о случившемся. Пресс-служба ГСЧС также никак не комментирует инцидент. Официальная информация по поводу взрыва отсутствует.

Как сказали изданию Вести в пресс-службе милиции Кривого Рога, "эперты выясняют природу этого взрыва. Устанавливаем, кто это сделал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство".

фото: 1kr.ua.