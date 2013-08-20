Подробности аварии на Хмельнитчине: единственный выживший и траур по погибшим

20 августа 2013, 21:27

Водитель грузовика до сих пор не пришел в сознание.

Единственный выживший в страшной аварии на Хмельнитчине, 29-летний водитель грузовика в реанимации и до сих пор не пришел в сознание.

У него тяжелая травма головы. За его жизнь борются медики. Поэтому давать показания он сейчас не может, передает ТСН.

Правоохранители возбудили уголовное производство, по которому виновнику аварии грозит 10 лет тюрьмы. Однако, виновного милиция пока назвать не готова, потому что ждут выводов экспертов.

Почему водитель грузовика выехал на встречную полосу, правоохранители также пока не могут сказать. Будут проверять, была ли машина исправной. Не исключают также, что водитель c Николаевщины мог заснуть. Такое с водителями, особенно в дальней дороге, случается чаще всего именно перед рассветом.

Тем временем? губернатор Тернопольщины распорядился создать комиссию, которая бы взялась за расследование аварии.

Городской голова Тернополя Сергей Надал, вместе с тем, подписал распоряжение об объявлении среды, 21 августа, Днем траура в городе, пишет УНН.

На учреждениях, организациях, административных и ведомственных зданиях в День траура будут приспущены Государственные флаги с траурной лентой.

Также в городе ограничат проведение 21 августа 2013 массовых и развлекательных мероприятий.

Кроме того, мэр обратился к священнослужителям украинских церквей с просьбой провести 21 августа молебен по всем погибшим в автокатастрофе.

Напомним, 20 августа в Хмельницкой области вблизи села Порохня столкнулись грузовик и микроавтобус. В результате ДТП погибли девять пассажиров маршрутки. Выжил лишь водитель грузовика.

Больше подробностей аварии, фото и видео смотрите здесь.

видео: ТСН.

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