На Закарпатье взорвали джип местного высокопоставленного пограничника - СМИ

В Мукачево 20 августа около 22.00 произошел взрыв во дворе между жилыми домами.

Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на очевидцев происшествия, пишет mukachevo.net.

"Буквально 20 минут назад в соседнем дворе раздался глухой взрыв. Пошел черный дым - взорвался джип. Респект милиции и пожарным, потому что через пять минут были во дворе, все потушили, ищут хозяина "тачки". Я так думаю - самовозгорания со стороны запасного колеса джипа быть не может...", - прокомментировала местная жительница.

Не исключено, что автомобиль мог принадлежать одному из высокопоставленных Чопского пограничного отряда, пишет osp-ua.info.

Напомним, в июне в Николаеве взорвали автомобиль майора милиции. В результате взрыва владелец автомобиля получил травмы обеих рук, лица, туловища, шеи. Пострадавший сам сообщил о происшествии правоохранительные органы.



Автомобиль получил механические повреждения: разбито стекло правой передней двери, повреждена сама дверь, уничтожено зеркало заднего вида. Владелец автомобиля получил травмы обеих рук, лица, туловища, шеи.