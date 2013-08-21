В копанке на Донбассе нашли двух погибших шахтеров

На заброшенной шахте в Шахтерском районе Донецкой области вечером 20 августа спасатели обнаружили тела двух горняков.

"В 17 час. 28 мин. 20 августа у г. Кировское Шахтерского района, в горной выработке ликвидированного угледобывающего предприятия ООО "Алмаз", спасательным подразделением Минэнергоугля на горизонте 80 м найдены тела 2 погибших человек, которое несанкционированно добывали уголь. В 19 час. 05 мин. и в 19 час. 18 мин. тела подняты на поверхность", – говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.

Предварительная причина смерти – отравление рудничным газом. По факту гибели правоохранительными органами ведется следствие.

Как ранее писал Главред, 19 августа в Шахтерске на частном угольном предприятии "Россия" при проведении ремонтных работ двигателя в механических мастерских произошла вспышка топлива без последующего горения.

Пострадали трое рабочих, которых в тяжелом состоянии госпитализировали в Центральную городскую больницу с диагнозом "ожоги верхней половины туловища II-III ступеней".